Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Am heutigen Freitag, 18. September, gegen kurz vor 8 Uhr morgens, ereignete sich auf der Rischmühlenstraße in Brachelen ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht und eine Person schwer verletzt wurden. (Wir berichteten bereits darüber.) Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen, die den Unfall oder die Fahrweise der Fahrzeuge vor dem Unfallgeschehen beobachtet haben, beim Verkehrskommissariat in Heinsberg, Telefon 02452 920 0, melden.

