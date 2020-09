Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zusammenstoß zwischen zwei Pkw

Fünf Personen verletzt

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Am Freitag (18. September), kurz vor 8 Uhr, befuhr eine Familie (Eltern mit zwei Kindern) aus Hückelhoven mit ihrem Pkw Ford die Rischmühlenstraße aus Richtung Linnicher Straße kommend in Richtung Körrenziger Weg. Eine 53-jährige Frau aus Hückelhoven kam ihnen mit einem Pkw Ford Kombi auf der Rischmühlenstraße aus Richtung Südstraße entgegen. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Fahrspur für den Gegenverkehr. In Höhe der Einmündung zum Körrenziger Weg stieß sie mit dem Pkw der Familie frontal zusammen. Der 36-jährige Familienvater versuchte noch auszuweichen, schaffte es allerdings nicht. Er, seine Frau (36) sowie die beiden Kleinkinder wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die 53-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber Krankenhaus geflogen wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Rischmühlenstraße zwischen der Südstraße und der Linnicher Straße vollständig gesperrt. Das zuständige Verkehrskommissariat Heinsberg hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

