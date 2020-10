Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0720--Polizei geht in der "Dunklen Jahreszeit" gegen Einbrecher vor - Einbruchsradar zurück--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: November bis März

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigen bekanntermaßen auch die Einbruchszahlen. Die Tage werden kürzer, es wird früher dunkel und für Einbrecher ergeben sich damit mehr Gelegenheiten. Mit gezielten Maßnahmen und Präventionsaktionen will die Polizei auch in diesem Jahr gegen die Einbruchskriminalität vorgehen. Pünktlich zur dunklen Jahreszeit startet dazu das Einbruchsradar wieder.

Nach Erfahrungen der Polizei nutzen Einbrecher den Schutz der Dämmerung und auch die Abwesenheit der Bewohner, um gezielt Einbrüche zu begehen. Hierbei nutzen sie häufig auch Autos. Die Polizei wird darum verstärkt Verkehrskontrollen durchführen. Darüber hinaus setzt die Polizei schwerpunktmäßig neben uniformierten Einsatzkräften auch Zivilbeamte in belasteten Stadtteilen ein. Außerdem wird die Ermittlungsarbeit im Deliktsfeld Wohnungseinbruchdiebstahl konzentriert im Einbruchskommissariat bearbeitet. Ab dem 1. November 2020 ist auch das Einbruchsradar wieder online unter www.polizei.bremen.de. Die Karte zeigt, in welchen Gebieten in Wohnhäuser und Wohnungen eingebrochen wurde. Die Polizei erhofft sich durch diese Aktionen auch, die Aufmerksamkeit der Bürger zu schärfen und jeden Einzelnen zum Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren. Die Polizei weist nochmals eindringlich darauf hin, die Polizei über den kostenlosen Notruf 110 zu rufen, wenn ungewöhnliche Geräusche oder verdächtige Personen und Fahrzeuge wahrgenommen werden.

Generell gilt: Wirkungsvoller Einbruchschutz beginnt bereits vor der Haustür. Licht und Bewegungsmelder am Haus und Grundstück schrecken potentielle Einbrecher ab, einbruchhemmende Fenster und Türen verhindern einen leichten Zutritt zum Wohnbereich. Für eine kostenlose, individuelle und produktneutrale Beratung steht das Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder telefonisch unter 362-19003 zur Verfügung. Weitere Infos zum Thema unter: www.polizei-beratung.de und www.polizei.bremen.de.

