POL-HB: Nr.: 0717--Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle

Ort: Bremen-Walle, Hans-Böckler-Straße Zeit: 30.10.20, 6.30 Uhr

Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Räuber überfiel am Freitagmorgen eine Tankstelle in Walle. Die Polizei sucht Zeugen.

Der maskierte Mann betrat gegen 6.30 Uhr die Tankstelle in der Hans-Böckler-Straße. Er bedrohte sofort eine 62 Jahre alte Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Die Frau öffnete daraufhin die Kasse und reichte ihm Geldscheine in einer Brötchentüte. Anschließend flüchtete der Täter auf einem schwarzen Mountainbike in Richtung Bürgermeister-Deichmann-Straße.

Die Polizei sucht Zeugen. Der Räuber wird zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er war zur Tatzeit mit einem schwarzen Tuch maskiert, trug dunkle Kleidung und ein schwarzes Cappy.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

