Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Mittwoch schlugen unbekannte Täter ein Fenster zu einem Schulgebäude an der Kardinal-Hengsbach-Straße ein. Die Räume wurden nach Beute durchsucht und die Örtlichkeit insgesamt verwüstet zurückgelassen. Die Täter nahmen Monitore, einen Beamer und Stühle mit.

Datteln

In der Nacht zu Mittwoch nahmen Diebe mehrere Kilo Rindfleisch aus einer Gartenlaube am Hagemer Kirchweg mit. Um an den Kühlschrank zu kommen hebelten sie die Gartenlaube auf.

Dorsten

Ein hochwertiges E-Bike nahmen Unbekannte bei einem Einbruch aus dem Verkaufsraum eines Fahrradhändlers an der Barbarastraße mit. Der Einbruch passierte am Mittwoch in den frühen Morgenstunden. Um in das Ladenlokal zu gelangen warfen die Täter die Schaufensterscheibe mit Steinen ein. Das E-Bike der Marke Flyer ist matt-schwarz und gold.

Marl

Am Mittwoch zur Tageszeit hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Haus an der Otto-Hue-Straße auf. Schränke und Schubladen wurden nach Beute durchsucht. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Die Täter flüchteten unerkannt.

Oer-Erkenschwick

Am Mittwoch, zwischen 02:00 Uhr und 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ehemalige Geschäftsräume an der Groß-Erkenschwicker-Straße ein. Hier entwendeten sie zuerst einen Autoschlüssel und anschließend den dazugehörigen Opel Astra im Innenhof. Hinweise auf die Fluchtrichtung der Täter liegen nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell