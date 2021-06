Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfall mit E-Scooter - Mann an Überweg angefahren (Korrektur)

Recklinghausen (ots)

Am Berliner Platz hat es am Mittwochnachmittag einen Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Mann auf einem E-Scooter gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 67-jähriger Fahrer eines Transporters aus Herne gegen 16.50 Uhr vor einem Zebrastreifen angehalten, um Fußgänger über die Straße zu lassen. Als er wieder anfuhr, kam ein 25-Jähriger aus Oer-Erkenschwick mit seinem E-Roller vom linken Gehweg auf den Zebrastreifen gefahren, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht nötig. Der Sachschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt.

Hinweis: In der Ursprungsmeldung war von einem "Autofahrer" die Rede, der Mann war aber mit einem Transporter unterwegs.

