Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Rund 4.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Leibnizstraße enstanden. Dabei wurde am Mittwoch, zwischen 7.45 Uhr und 8.50 Uhr, ein gelber VW Up (eines Pflegedienstes) beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet.

Dorsten:

Auf einem Parkplatz an der Borkener Straße wurde am Mittwoch ein schwarzer VW Polo angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden im Heckbereich wird auf 1.500 Eurom geschätzt.

Auf dem Edeka-Parkplatz an der Fürst-Leopold-Allee hat es am Mittwochvormittag, zwischen 10.40 Uhr und 11 Uhr, eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein blauer Mercedes (C-Klasse) beschädigt - der Verursacher hinterließ eine Delle hinten links an der Stoßstange und fuhr weiter, ohne sich zu kümmern. Die Reparatur wird etwa 1.500 Euro kosten.

Marl:

Auf der Kamphoffstraße wurde eine Unfallflucht mit rund 1.000 Euro Schaden angezeigt. Ein grauer VW Golf Kombi wurde dabei im Laufe des Mittwochs in einer Parkbucht von einem unbekannten Verursacher beschädigt.

Hinweise nehmen die Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell