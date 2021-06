Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann beim Ausparken schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, kurz vor 12 Uhr, wollte eine 75-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel Am Stadtgarten ausparken. Ihr 78-jähriger Ehemann wollte sie aus der Parklücke lotsen und stand deshalb hinter dem Auto. Die Frau fuhr rückwärts und kollidierte erst mit dem Mann und anschließend mit einem geparkten Auto. Der 78-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

An den Fahrzeugen entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell