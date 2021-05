Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versammlungen am Mahnmal "Feld des Jammers"

Bretzenheim (ots)

Am heutigen Sonntag fanden zwischen 14 und 17 Uhr am Mahnmal "Feld des Jammers" in Bretzenheim parallel zwei Versammlungen statt. Aus diesem Grund musste die B48 in diesem Bereich gesperrt werden. Einsatzkräfte der Polizeidirektion Bad Kreuznach, unterstützt durch das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (vormals Bereitschaftspolizei), sorgten dafür, dass die beiden konkurrierenden Versammlungen störungsfrei abgehalten werden konnten. Gegen den Redner einer Versammlung wurde wegen einiger Aussagen ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet.

