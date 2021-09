Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen-Versuchter Einbruch in Schuppen

Hattingen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 28.09. bis zum 29.09. in einen Schuppen am Röhrkenweg ein. Die Täter brachen zwei Vorhängeschlösser auf und öffneten die Tür zum Schuppen. Beute erlangten sie hier jedoch nicht. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell