Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 20-Jährigen mit Beutel voller Drogen

Essen - GarzauEssen - Garzau (ots)

Gestern mittag (9. Januaar) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen eine Gruppe von mehreren Personen. Einer der Männer wollte der Kontrolle entgehen, konnte aber an der Flucht gehindert werden. Bei deisem fanden die Beamten einen Beutel mit Drogen und Bargeld auf.

Gegen 14 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Essen. Hier bemerkten sie eine Gruppe junger Männer, die sich entgegen der aktuellen Corona Beschränkungen, zusammen im Bahnhof aufhielten.

Als die Beamten die Personalien der Personen aufnehmen wollten, versuchte ein junger Mann aus Garzau zu flüchten. Das konnten die Beamten verhindern, indem sie den Garzauer am Kragen zurückzogen.

Wenig später stellten die Bundespolizisten fest, warum der Syrer es so eilige hatte. In seiner Jackentasche fanden sie einen Beutel mit einer größeren Menge an Drogen und Bargeld fest.

Ob das der Grund seiner Reise aus dem beschaulichen Garzau ins Ruhrgebiet war, konnte vorerst nicht ermittelt werden.

Anschließend wurde der 20-Jährige zur Abnahme von Fingerabdrücken zur Polizei in Essen gebracht.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. *BA

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Pressestelle



Telefon: +49 (0) 231 56 22 47 - 132

Mobil: +49 (0) 173 71 50 710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell