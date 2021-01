Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; mit Haftbefehl gesuchter 46-jähriger Slowake in Nettetal verhaftet

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - NettetalKleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 7. Januar 2021 um 14:30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am ehemaligen Grenzübergang Schwanenhaus in Nettetal zwei Slowaken in einem BMW mit slowakischer Zulassung. Die Personalienüberprüfung der Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Passau den 46-jährigen Fahrer mit einem Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis suchte. Da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro nicht bezahlen konnte, wurde der Gesuchte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der 90-tägigen Haftstrafe in das Gefängnis in Geldern-Pont gebracht. Bei der Durchsuchung des 29-jährigen Beifahrers fanden die Beamten einen Schlagring und 1,1 Gramm Marihuana. Gegen ihn leitete die Bundespolizei auf der Dienstelle in Kempen ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ein. Im Anschluss durfte er weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell