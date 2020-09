Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0602 --Was macht der Skorpion in der Küche?--

Bremen

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, Im Hollergrund Zeit: 19.09.20, 20.30 Uhr

Am Sonnabend entdeckte ein 53 Jahre alter Mann in Horn-Lehe einen Skorpion in seiner Küche. Da es sich hierbei weder um ein Sternbild noch um ein Tierkreiszeichen handelte, alarmierte er umgehend die Polizei.

Der 53-Jährige ging am Abend in seine Küche und entdeckte das Spinnentier mit den Scherenhänden auf dem Boden. Geistesgegenwärtig fing er den Skorpion mit einem Glas ein und brachte seine blinde Katze in Sicherheit. Der Bremer alarmierte die Polizei und suchte die Wohnung nach weiteren exotischen Krabbeltieren ab, fand aber keine anderen ungebetenen Gäste. Die Polizisten transportierten das Tier in einer mit Lüftungsschlitzen versehenden Box zur Wache, wo der Skorpion später in die Obhut eines Experten gegeben wurde. Wie es den Weg nach Bremen fand, ist unbekannt. Der Anrufer vermutete ein Einschleppen durch den Import von Obst.

