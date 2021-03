Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Gärtnerei in der Straße "Im Sol" - Polizei bittet um Hinweise (29./30.03.2021)

Tuningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in das Gebäude einer Gärtnerei in der Straße "Im Sol" an der nördlichen Stadtrandlage von Tuningen eingebrochen. Ob die Täter bei dem Einbruch etwas erbeutet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

