POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Vorfahrt missachtet - Radfahrer verletzt

Ein Ford-Fahrer (68) wollte am Mittwochmittag (14. Juli, 12 Uhr) von der Petersstraße nach rechts in die Kaiserswerther Straße abbiegen. Dabei übersah er einen Radfahrer und fuhr ihn an. Der 53-Jährige stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus.

