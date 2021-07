Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Vorfahrt genommen - 19-Jähriger bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Ein Renault- und ein Peugeot-Fahrer sind in der Nacht zu Mittwoch (14. Juli, 0:25 Uhr) auf einer Kreuzung in Hamborn zusammengestoßen. Der 20-jährige Mann am Steuer des Renault Clio hat dem 19-jährigen die Vorfahrt genommen, als er aus der Emscherstraße auf die Alleestraße fuhr. Weil sich der Peugeot-Fahrer bei dem Unfall verletzte, brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht fahrbereit und wurden abgeschleppt.

