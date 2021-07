Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Unter Drogen über Rot - Polizei stoppt Verkehrssünder

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Montag (12. Juli, 16 Uhr) einen 39-jährigen Autofahrer gestoppt. Er fiel einem Motorradpolizisten gegen 15 Uhr auf der Oststraße auf, als er über eine rote Ampel fuhr. Der Beamte gab dem Mann Anhaltezeichen. Er ignorierte sie, drückte aufs Gaspedal und versuchte zu flüchten. Dabei brach er mehrere Verkehrsregeln, bog falsch herum in eine Einbahnstraße, fuhr erneut über Rot und geriet zeitweise in den Gegenverkehr. Seine Fahrt endete am Alten Kalkweg. Mit Unterstützung eines Streifenwagens stoppten die Einsatzkräfte den Renault Mégane in einer Sackgasse und nahm den 39-Jährigen mit zur Wache, da er zugab Drogen genommen zu haben. Nachdem auch der Vortest positiv war, entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Der Verkehrssünder besitzt außerdem keine Fahrerlaubnis. Nach der Anzeigenaufnahme konnte er wieder gehen.

