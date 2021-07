Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Einbrüche am Wochenende - Eine Festnahme

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Freitagabend (9. Juli, gegen 20:15 Uhr) einen mutmaßlichen Einbrecher (32) auf der Gneisenaustraße gestellt. Er soll kurz zuvor in eine Wohnung auf der Gabrielstraße in Neudorf eingebrochen sein, dort aber von dem Bewohner (60) überrascht worden und geflüchtet sein. Da der 60-Jährige schnell die Polizei rief, konnte eine Streife den Verdächtigen in der Nähe stellen. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann auch an einem Kellereinbruch und einem Autoaufbruch am selben Tag in direkter Nachbarschaft beteiligt gewesen sein soll. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Er kam am Wochenende auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg vor den Haftrichter und sitzt jetzt wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls in Untersuchungshaft.

Für eine Reihe weiterer Einbrüche am Samstag (10. Juli) sucht die Polizei Zeugen. In den meisten Fällen verschwanden Schmuck oder Bargeld aus den Wohnungen. Hier die Fälle im Überblick:

- Zwischen 9 und 18 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf dem Sternbuschweg (Ecke Geibelstraße) in Neudorf

- Zwischen 11:30 und 17:30 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Schwanenstraße in der Altstadt

- Zwischen 13 und 18:30 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Dieselstraße (im Bereich der Kurve) in Hochemmerich

- Zwischen 14 und 22 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Ulrichstraße in der Altstadt

- Gegen 15:30 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Memelstraße in Neudorf

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere Hinweise zu einem der Einbrüche geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

