Polizei Duisburg

POL-DU: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Duisburg (ots)

Am Freitag, 09. Juli 2021, gegen 22:05 Uhr, geriet ein 24jähriger Autofahrer in der Abfahrt der BAB59 Höhe Vohwinkelstraße ins Schleudern und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er zunächst gegen eine Laterne sowie einen Betonpfeiler und kam anschließend quer zur Fahrbahn zum Stehen. Er konnte sich selbständig aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien und wurde nach notärztlicher Versorgung mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurden dem Autofahrer mehrere Blutproben entnommen, da der Verdacht auf Konsum von Alkohol und/oder Drogen bestand. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Reinigung der Fahrbahn musste eine Kehrmaschine eingesetzt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Vohwinkelstraße gesperrt werden.

