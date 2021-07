Polizei Duisburg

POL-DU: Trickdiebinnen kommen mit Blumenstrauß - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Trickdiebinnen haben Dienstag (13. Juli) die Schmuckschatullen einer 83-Jährigen ausgeräumt. Gegen 13 Uhr klingelten eine Frau und ein junges Mädchen an der Tür der Seniorin auf der Max-Planck-Straße - mit einem Blumenstrauß in der Hand. Sie gaben sich als Mutter und Tochter aus, gingen ins Wohnzimmer und überreichten die Blumen. Die Zwei behaupteten Angehörige einer Bewohnerin des Mehrfamilienhauses zu sein. Nach etwa 30 Minuten verließen "Mutter und Tochter" die Wohnung. Die Seniorin bemerkte daraufhin, dass ihr Schmuck fehlt. Die Kripo sucht Zeugen, die die verdächtigen Diebinnen im Bereich der Max-Planck-Straße gesehen haben. Die ältere Frau trug die Blumen in der Hand, sie soll zwischen 30 und 40 Jahre, das Kind 13 Jahre alt sein. Das Kommissariat 32 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell