POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden

Einbeck (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23.45 h befuhr ein 20-jähriger Mann aus Einbeck mit seinem Pkw den Reinserturmweg stadteinwärts. Auf regennasser Fahrbahn verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte links gegen einen Straßenbaum. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu; er wurde mit einem Rettungswagen dem Northeimer Krankenhaus zugeführt. An seinem Pkw entstand Totalschaden von geschätzt 15.000,- Euro. Da hier eine nicht angepasste Geschwindigkeit als Unfallursache in Frage kommt, wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

