POL-REK: 210706-4: Aktionstag "Verkehrssicheres Fahrrad/Pedelec" - Einladung für Medienvertreter

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach dem Corona-Lockdown bieten die Berater der Verkehrsunfallprävention und der Kriminalprävention wieder Beratungsangebote auf öffentlichen Plätzen an. Am 7. Juli 2021 findet in der Zeit von 11 bis 15 Uhr ein gemeinsamer Aktionstag in der Bergheimer Innenstadt statt. Die Berater der Verkehrsunfallprävention geben Ratschläge Rund um das Thema Sicherheit auf zwei Rädern und überprüfen die Räder auf Verkehrssicherheit. Kleinere Reparaturen oder Mängel können ab 13 Uhr direkt vor Ort durch den Kooperationspartner des ADFC Bergheim behoben werden. Die Berater der Kriminalprävention nehmen vor Ort weiterhin kostenlose Fahrradcodierungen vor, die einem Diebstahl von Fahrrädern vorbeugen sollen.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen an einem unserer ersten Präventionsangebote nach dem Corona-Lockdown am

Mittwoch, 7. Juli 2021, um 13.15 Uhr

in 50126 Bergheim auf der Hauptstraße 57-59 vor dem städtischen Citybüro in der Fußgängerzone

teilzunehmen. (akl)

