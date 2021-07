Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210706-2: Unbekannte zerkratzen Auto - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Der Geschädigte hatte den jungen Männern laut eigener Aussage zuvor mit der Polizei gedroht, als diese unberechtigterweise an der Erft angelten.

Am frühen Montagabend (5. Juli) haben Unbekannte an der Brüggener Straße in Kerpen das Auto eines 60-Jährigen zerkratzt. Der blaue Skoda stand zum Tatzeitpunkt in der Nähe der Brücke zwischen den Stadtteilen Gymnich und Brüggen. Der Geschädigte beobachtete fünf junge Männer gegen 18.15 Uhr an seinem Auto, als er von einem Spaziergang zurückkehrte. Die Unbekannten bemerkten den 60-Jährigen, liefen weg und fuhren in einem blauen und einem schwarzen Ford davon.

Der Geschädigte beschrieb zwei Täter als schlank und circa 20 bis 25 Jahre alt. Einer der Männer sei rund 175 bis 180 Zentimeter groß. Er habe zur Tatzeit eine braune Jacke und eine braune Kappe getragen. Zudem habe er Deutsch mit russischem Akzent gesprochen. Die zweite männliche Person sei circa 175 bis 180 Zentimeter groß und habe schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt habe der Mann ein weißes Gewand getragen.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Laut Aussage des Geschädigten waren ihm die jungen Männer schon zu Beginn seines Spaziergangs gegen 17.30 Uhr aufgefallen. Er habe sie angesprochen, da sie an der Erft angelten ohne die vorgeschriebene Angelkarte zu besitzen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell