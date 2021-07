Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210705-5: Fahndung nach Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Bergheim, Frechen (ots)

Rennradfahrer soll in einem Fall Jugendlichen vom Rad gestoßen haben, zweiter Rennradfahrer wegen des Verdachts der Unfallflucht gesucht

Mit Personenbeschreibungen fahndet die Polizei Rhein-Erft nach zwei derzeit noch unbekannten Rennradfahrern. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der beiden Gesuchten machen können.

Am Samstagnachmittag (3. Juli) war ein Bergheimer (17) mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Landstraße 93 in Richtung Fliesteden unterwegs. Auf der Strecke soll ein Rennradfahrer von hinten an den Jugendlichen herangefahren sein und gefordert haben Platz zu machen. Der 17-Jährige gab später zu Protokoll, dass der Rennradfahrer nach einem Wortgefecht neben ihn gezogen sei und ihn am Arm gepackt habe. Dann habe er ihn zur Seite geschubst. Durch diese Gewalteinwirkung soll der Jugendliche vom Radweg abgekommen und im Grünstreifen gestürzt sein. Er zog sich dabei eine leichte Verletzung zu.

Der gesuchte Mann ist etwa 50 Jahre alt und von sportlicher Figur. Er soll dunkle kurze Haare haben. Zur Tatzeit sei er mit einem roten T-Shirt mit der Aufschrift "Mallorca" bekleidet gewesen. Sein Rennrad wäre in den Farben rot und weiß lackiert.

Am Sonntagvormittag (4. Juli) war eine Jugendliche (15) gegen 10.10 Uhr zusammen mit ihrer Trainingspartnerin (16) mit Rennrädern in Frechen-Königsdorf auf der Aachener Straße unterwegs. In Höhe der Zufahrt 'Zur Mühle' soll ein unbekannter Rennradfahrer die 15-Jährige überholt haben. Dabei sei der etwa 40 Jahre alte Mann so dicht an der Schülerin vorbei gefahren, dass sie die Kontrolle über ihr Rad verlor und stürzte. Dabei zog sich die Schülerin leichte Verletzungen zu. Der etwa 180 Zentimeter große Unbekannte habe kurz angehalten, die Jugendliche angesprochen und seine Kette wieder auf das Ritzel gelegt. Dann sei er einfach in Richtung Kerpen-Horrem weggefahren.

Er soll von leicht kräftiger Statur sein und dunkle Haare haben. Er habe einen blauen Helm und weiße Rennradkleidung getragen. Sein lilafarbenes Rad war laut Aussagen der Verletzten von dem Hersteller "Specialized".

Die Ermittler des Verkehrskommissariats fragen: Wer hat die beiden Sachverhalte beobachtet und kann Angaben zur Sache machen? Wer kann Auskünfte zur Identität der beiden gesuchten Rennradfahrer geben.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell