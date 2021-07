Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210705-3: Kamerabilder zeigten Schmuckinteressenten

Pulheim (ots)

Ein Ehepaar installierte nach unerklärlichen Diebstählen eine Kamera, die kürzlich interessante Details zeigte.

In der Zeit zwischen Donnerstag (1. April) und Donnerstag (15. April) kam es an der Wohnanschrift eines Ehepaares im Opalweg zu einem zunächst rätselhaften Schmuckdiebstahl. Ein Unbekannter hatte sich unbemerkt eine Goldkette angeeignet. Da der Verdacht auf einen Dienstleister hindeutete, installierten die Eheleute kurzerhand eine Überwachungskamera. Am Freitag (2. Juli) nahm die Kamera um 9.50 Uhr Bilder auf, die den seit zwei Jahren beauftragten Fensterputzer (52) zeigen sollen. Der Tatverdächtige habe sich ein Schmuckstück aus dem Schrank genommen und soll es genau betrachtet haben, so der Sohn der Geschädigten, als er die Polizei informierte.

Beim Eintreffen der Beamten putzte der 52-Jährige das Fenster des Bades und bestritt zunächst die Vorwürfe. Mit dem Videomaterial konfrontiert, gab der 52-Jährige zu, einen Blick in den Schrank geworfen zu haben. In seiner Kleidung fanden die Beamten keinen Schmuck. Das nun gesuchte Schmuckstück, ein Armband, fanden Familienangehörige später an anderer und ungewöhnlicher Stelle im Haus wieder. Die Beamten nahmen die Personalien des tatverdächtigen Mannes auf und fertigten eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariates 21 in Sache dauern an. (bm)

