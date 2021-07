Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210705-1: Zweiradfahrer nach Verkehrsunfällen schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei Rhein-Erft bittet alle Bürgerinnen und Bürger im Straßenverkehr vorausschauend und rücksichtsvoll zu agieren.

Am vergangenen Wochenende ist es im Rhein-Erft-Kreis zu mehreren Verkehrsunfällen mit schwerverletzten Zweiradfahrern gekommen.

Am Freitag (2. Juli) stieß ein Autofahrer (20) auf der Römerstraße in Brühl frontal mit einem Kradfahrer (18) zusammen. Der 18-Jährige stürzte von seiner Maschine und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Kradfahrer war zuvor gegen 23.30 Uhr mit seiner weißen Pelpi auf der Römerstraße in Richtung Kaiserstraße unterwegs. Der 20-Jährige befuhr die Römerstraße zur gleichen Zeit in entgegengesetzte Richtung. Als er mit seinem Honda nach links in eine Garageneinfahrt abbiegen wollte, stieß er mit dem Kradfahrer zusammen. Feuerwehrleute beseitigten die ausgelaufenen Betriebsmittel der Unfallfahrzeuge von der Straße.

An einem Kreisverkehr der Straßen 'Kronenweg' und Ahrstraße in Wesseling zog sich am Sonntag (4. Juli) ein Radfahrer (59) nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den 59-Jährigen in eine Uniklinik.

Nach derzeitigem Sachstand wollte der Fahrradfahrer die Ahrstraße gegen 11.15 Uhr über den vorfahrtsberechtigten Fahrradweg in Richtung Konrad-Adenauer-Straße überqueren, als er mit einem VW zusammenstieß und stürzte. Der 59-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Die Autofahrerin (84) hatte den Fahrradfahrer laut eigenen Angaben nicht gesehen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Rhein-Erft empfiehlt allen Rad- und Pedelecfahrenden vor Fahrtbeginn einen passenden Helm aufzusetzen. Der Fahrradhelm verhindert keine Verkehrsunfälle. Er ist aber ein wirksamer Schutz gegen schwerwiegende Unfallfolgen. Fahrradfahrende haben, wie auch andere Zweiradfahrende, keinen Gurtschutz und keine Knautschzone. Der Helm kann effektiv vor Kopf- und Gesichtsverletzungen bewahren oder Verletzungsbilder zumindest abmildern. (sc)

