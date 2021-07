Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Zeugen nach Schlägerei gesucht - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 04.07.2021, kam es zu einer Schlägerei in der Fußgängerzone in Bergheim vor einer dortigen Shisha Bar.

An der Auseinandersetzung sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein.

Ein 23- jähriger Niederländer und ein 29- jähriger Belgier wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach einer Erstversorgung konnten sie das Krankenhaus jedoch wieder verlassen.

Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (rl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell