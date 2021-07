Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210702-5: Verkehrsbehinderung nach Verkehrsunfall

Kerpen (ots)

Öffentlicher Personennahverkehr von Straßensperrung betroffen

Am Freitagnachmittag (2. Juli) sind bei einem Verkehrsunfall in Kerpen-Horrem drei Autos so schwer beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperren Polizisten den Einsatzort ab und leiten den Verkehr um. Mehrere Buslinien konnten daher die Strecke nicht befahren. Auch für den Individualverkehr kam es zu Behinderungen.

Nach ersten Ermittlungen war eine Kerpenerin (37) gegen 14.30 Uhr mit ihrem Citroen auf der Hauptstraße in Richtung Quadrath-Ichendorf unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam ihr Auto nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem BMW (Fahrerin: 57). Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen zurück gedrückt und prallte anschließend gegen einen Peugeot (Fahrerin: 35). Alle Unfallbeteiligten blieben nach aktuellem Sachstand unverletzt.

Die Sperrung wird nach derzeitiger Schätzung noch etwa bis 16.50 Uhr andauern.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell