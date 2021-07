Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210702-2: Beim Abbiegen mit entgegenkommendem Auto kollidiert

Kerpen (ots)

Polizisten ordneten eine Blutprobe an, da der Unfallfahrer unter Drogeneinfluss stand.

Am Donnerstagabend (1. Juli) ist ein Autofahrer (62) bei einem Verkehrsunfall in Kerpen-Horrem leicht verletzt worden. Der andere Unfallbeteiligte (20) hatte stark gerötete Bindehäute und war während der Unfallaufnahme sichtlich nervös. Polizisten führten bei ihm einen Drogentest durch, der hinsichtlich verschiedener Betäubungsmittel ein positives Ergebnis zeigte. Ein Arzt entnahm dem Bergheimer daher auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Nach ersten Ermittlungen war der 20-Jährige gegen 18.45 Uhr in seinem Opel auf der Hauptstraße in Richtung Horrem unterwegs. In Höhe der Parkstraße soll der Corsa-Fahrer nach links in eine Grundstückseinfahrt abgebogen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford des 62-Jährigen.

Ein Notarzt kümmerte sich noch am Unfallort um den Verletzten. Rettungskräfte brachten den Patienten vorsorglich in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verließ. Den Opel ließen die Polizisten durch eine Fachfirma abschleppen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (he)

