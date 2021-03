Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Baumarkt - Tatverdächtige gestellt

Neuss-Augustinusviertel (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25./26.03.), kurz vor Mitternacht, wurden Beamte der Polizei im Rhein-Kreis Neuss zu einem Einbruch in einen Baumarkt an der Kölner Straße gerufen. Die Kräfte umstellten das Gelände. Die Einbrecher ließen nicht lange auf sich warten und versuchten durch eine Lücke im Zaun zu flüchten. Polizisten konnten das Einbrecher-Duo stellen und festnehmen. Die beiden wurden von den Streifenbeamten mit zur Wache genommen. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten zwar keine Beute aus dem Heimwerkermarkt fest, jedoch fanden sie bei einem 40-jährigen Tatverdächtigen Betäubungsmittel. Die Polizisten staunten zudem nicht schlecht, als sie bei dem 39-jährigen Komplizen ein als Bankkarte getarntes Messer fanden.

Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdiebstahl sowie des Verstoßens gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Hinzu kommt ein Verfahren wegen des Besitzes unerlaubter Waffen (Verstoß Waffengesetz). Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

