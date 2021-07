Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210702-1: Anhaltezeichen missachtet und mit geparktem Auto kollidiert

Bergheim (ots)

Blutprobe wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Drogenkonsums angeordnet

Nach kurzer Flucht hat die Polizei Rhein-Erft am Donnerstagabend (1. Juli) in Bergheim-Paffendorf einen bereits einschlägig Polizeibekannten (19) festgenommen. Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, Anhaltezeichen eines Polizisten missachtet zu haben und in seinem Ford mit hoher Geschwindigkeit davon gefahren zu sein. Bei seiner Flucht kollidierte der Fiesta des jungen Mannes mit einem abgestellten Fahrzeug. Nachdem er sein Auto zurückgelassen hatte und fußläufig geflüchtet war, stellten Polizisten den Tatverdächtigen in der Nähe des Unfallorts. Wegen des Verdachts auf Drogenkonsum ordneten die Polizisten eine Blutprobe an. Die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt der Beschuldigte nicht.

Gegen 19.30 Uhr führten Polizisten im Verlauf der Krefelder Straße (K 19) eine Verkehrskontrolle durch. Als die Beamten den 19-Jährigen anhalten wollten, bremste er zunächst ab. Wenige Sekunden später beschleunigte er sein Auto und fuhr in Richtung Paffendorf weiter. Während seiner Flucht kollidierte der Ford auf der Heckenstraße mit einem abgestellten Auto. Zeugen beobachteten, wie der 19-Jährige aus dem Unfallwagen stieg und wegrannte. Nach wenigen Augenblicken kam er zurück, holte aus seinem Fahrzeug eine Plastiktüte und entfernte sich wieder. Nach seiner Ergreifung fanden die Beamten im Bereich des Festnahmeortes diese Tüte, in der sich mehr als 250 Gramm Marihuana befand.

Da der Ford nicht mehr fahrbereit war, ließen die Beamten das Fahrzeug abschleppen.

Der Bergheimer muss sich jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Straßenverkehrsgefährdung, eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und mehrerer Ordnungswidrigkeiten verantworten. (he)

