Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210701-3: Schülerin sorgt mit Notruf für medizinische Versorgung ihrer Freundin

Hürth (ots)

Fahrradfahrerin (9) fährt nach Zusammenstoß mit Auto von der Unfallstelle weg.

Eine Neunjährige überquerte ersten Ermittlungen zufolge am Mittwochabend (30. Juni) um kurz nach 18 Uhr mit ihrem Fahrrad die Burgstraße in Gleuel. Eine Autofahrerin (54) erkannte die Situation und bremste. Trotzdem erfasste ihr Auto die junge Radfahrerin. Das Kind trug leichte Verletzungen davon, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Unmittelbar nach dem Unfall soll die Radfahrerin erklärt haben, dass es ihr gut ginge. Sie setzte sich auf ihr Rad und fuhr davon, nachdem ein Passant den verbogenen Lenker ihres Rades gerichtet hatte. Die Autofahrerin (54) und ihr Ehemann (61) blieben mit anwesenden Zeugen zurück. Währenddessen fuhr die verletzte Schülerin zurück zu ihren beiden ebenfalls neunjährigen Freundinnen in den Burgpark. Eins der Mädchen (9) erkannte die Situation richtig, griff zum Telefon und informierte die Polizei. Rettungskräfte versorgten das Kind und brachten es zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei lobt das Verhalten der neunjährigen Schülerin, die den Notruf abgesetzt hat. Sie hat folgerichtig gehandelt und dadurch neben der polizeilichen Arbeit insbesondere die sofortige medizinische Behandlung ihrer Freundin ermöglicht. Toll gemacht, danke! (bm)

