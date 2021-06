Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210630-4: Mann an Bushaltestelle beraubt

Bergheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht Zeugen.

Am Dienstag (29. Juni) hat ein Unbekannter gegen 18 Uhr das mitgeführte Bargeld eines 39-Jährigen geraubt. Der Geschädigte hatte zuvor an einer Bushaltestelle der Kölner Straße auf den Bus gewartet. Dabei spürte er plötzlich einen spitzen Gegenstand an seinem Rücken, mit dem ihn ein Unbekannter bedrohte. Zudem forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld.

Bei der Anzeigenerstattung beschrieb der 39-Jährige den Täter als circa 175 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er habe zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kopfbedeckung, ein schwarzes Kurzarmhemd mit einem weißen Schriftzug der Firma 'Nike' und eine Jeans getragen. Zudem habe er undeutlich gesprochen.

Nachdem der 39-Jährige sein Bargeld an den Unbekannten ausgehändigt hatte, ging der Täter in Richtung Quadrath-Ichendorf davon.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Beobachtungen zu diesem Fall gemacht haben und Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben können, das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell