POL-REK: 210630-2: Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrerinnen - Zeugensuche

Hürth/Bergheim (ots)

Auf dem Chaunyring in Bergheim flüchtete ein unbekannter Radfahrer nach einem Verkehrsunfall, in Hürth verletzte sich eine Frau bei einem Sturz von ihrem Rad.

Eine 54-Jährige ist gemäß Spurenlage und Zeugenaussagen am Dienstagmorgen (29. Juni) um 11.45 Uhr mit ihrem Rad auf der Industriestraße (L103) in Richtung Bertrams-Jagd-Weg gefahren, bevor sie aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Haltestelle Kirchstraße stürzte. Dabei trug sie schwere Verletzungen davon. Zwei dort vorbeifahrende LKW-Fahrer erkannten die Situation, sperrten die Straße mit ihren Fahrzeugen ab und leisteten Erste Hilfe. Eine weitere Zeugin informierte den Rettungsdienst. Rettungskräfte brachten die Verletzte nach Erstversorgung in eine Uniklinik.

Um 17.15 Uhr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Rad auf dem Gehweg stadtauswärts in Richtung Kreisverkehr Chaunyring / Realschule. Ihr folgte ein männlicher Radfahrer, der zunächst klingelte. Der Mann fuhr auf ihr Rad auf und beide stürzten. Die 37-Jährige ist dabei leicht verletzt worden. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Kreishaus (K42) fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Rettungskräfte brachten die Verletze in ein Krankenhaus. Der flüchtige Radfahrer sei ein etwa 25 Jahre alter Mann, der einen grünen Arbeitsanzug trug.

In beiden Fällen suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats in Hürth Zeugen, die im ersten Fall nähere Angaben zum genauen Unfallgeschehen und im zweiten Fall Angaben zum Geflüchteten machen können. Im ersten Fall bittet die Polizei um Meldung des unbekannten LKW-Fahrers, der zusammen mit einem anderen, namentlich bekannten Fahrer, die Erste-Hilfe-Maßnahmen einleitete. Diese Zeugen und Helfer werden gebeten, sich umgehend unter Telefon 02233 52-0 oder auch per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

