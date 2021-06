Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210629-2: Fahrzeugteile gestohlen

Bild-Infos

Download

Hürth (ots)

Unbekannte brachen vier Autos in Efferen auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Zeit zwischen Montag (28. Juni) 19:30 Uhr und Dienstag (29. Juni) 07.30 Uhr haben Unbekannte die Seitenscheiben mehrerer Fahrzeuge eingeschlagen und in einem Fall das Lenkrad aus einem Mercedes GLE entwendet. Aus zwei BMW-Fahrzeugen haben die Täter versucht die Lenkräder zu entwenden.

Die betroffenen Fahrzeuge, ein BMW X3, ein BMW X1, ein Mercedes Benz GLE und ein Mercedes Kombi waren in der Steinstraße (2), der Kolpingstraße (1) und der Peter-Grubert-Straße (1) abgestellt. Als die Fahrzeugnutzer am Morgen zu ihren Autos kamen, bemerkten sie die eingeschlagenen Scheiben. Der Fahrer des Mercedes (73), dessen Wagen in der Steinstraße parkte, bezifferte der entstandenen Schaden mit etwa 5.500 Euro.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder auch per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell