Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210628-3: Diebstahl eines Sportanhängers und eines Jet-Skis

Erftstadt (ots)

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Samstag (26. Juni) 17 Uhr und Sonntag (27. Juni) 10 Uhr haben Unbekannte einen in der Klaus-Schäfer-Straße in Blessem abgestellten Sportanhänger gestohlen. Auf dem Anhänger befand sich ein Jet-Ski der Firma "Seadoo Spark" in den Farben blau und schwarz. Der Anhänger selbst ist ein silberner Einachser mit blauen Streifen auf den Radabdeckungen. Der Gesamtbeuteschaden liegt bei etwa 7.000 Euro.

Hinweise hierzu bitte unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell