Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Kerpen (ots)

Pkw fuhr über Kreisverkehr und beschädigte drei weitere Fahrzeuge

Samstagmorgen (26. Juni) gegen 05:20 Uhr befuhr ein Pkw die Landstraße 122 in Höhe der Ortslage Sindorf in Fahrtrichtung Kerpen. Am Steuer des Pkw saß ein Mann. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Erftstraße verlor der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit dem dortigen Randstein und der angebrachten Beschilderung. Anschließend schleuderte das Fahrzeug durch einen Zaun und touchierte drei unbeteiligte Pkw, die auf dem Parkplatz eines Restaurants abgestellt worden waren. Während sich der Fahrer sofort fußläufig entfernte, blieb die unverletzte Beifahrerin, eine 33-jährige Frau aus Kerpen, an der Unfallstelle zurück. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete hatte, hinderte die Beifahrerin daran, die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei zu verlassen. Dabei kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Eine sofort eingeleitete Suche nach dem Flüchtigen blieb ohne Erfolg. Den entstandenen Sachschaden schätzen die eingesetzten Beamten auf 27.000,- Euro. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallfahrers dauern an. (jd)

