Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210625-4: Fahndungsrücknahme - Vermissten wohlbehalten angetroffen

Wesseling (ots)

Nachtragsmeldung zu POL-REK: 210624-1: Fahndung nach vermisstem Anton R.

Der mit Pressemeldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4951055) vermisst gemeldete Anton R. aus Wesseling hat sich heute (Freitag) selbständig mit der Fachdienststelle in Verbindung gesetzt. Er hat sich in einem Krankenhaus aufgehalten und ist wohlauf. Die Polizei Rhein-Erft bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und das hohe Interesse an dem Artikel auf facebook mit knapp 50.000 Lesern. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell