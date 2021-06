Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210624-1: Fahndung nach vermisstem Anton R.

Bild-Infos

Download

Wesseling (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht den Vermissten seit Mittwochnacht und hofft auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Vermisste Anton Bonifatius R. (Bild) aus Wesseling ist 78 Jahre alt und befand sich vermutlich auf dem Weg in eine Klinik, wo er jedoch nicht erschien. Die Absuche, auch mit einem speziell ausgebildeten Spürhund, führte bislang nicht zur Auffindung des Seniors.

Die Ehefrau des Vermissten gab an, dass sie selbst am Dienstagmorgen (22. Juni) um 11 Uhr das Haus in der Straße "An St. Germanus" verließ. Aus gesundheitlichen Gründen wollte der nun Vermisste mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Klinik oder ein Krankenhaus in Bereich Köln oder Bonn aufsuchen. Recherchen ergaben, dass er dort nicht erschien.

Der Vermisste ist circa 165 Zentimeter groß und von korpulenter Statur. Er hat kurze graue Haare mit lichtem Haupthaar. Zuletzt war er mit einem dunkelblauen Pullover, einer dunkelblauen Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet.

Die Absuche nach dem Mann erfolgte nach der Vermisstenmeldung noch in der Nacht mit einem Mantrailer-Spürhund, die allerdings keine weiteren Erkenntnisse erbrachte.

Hinweise zum Verbleib oder Aufenthalt des Vermissten Anton R. nimmt jede Polizeidienststelle über den Notruf 110 oder auch per Email über poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell