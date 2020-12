Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Frontalzusammenstoß mit schwer verletzter Person

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 16.00 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß mit zwei Fahrzeugen. Ein 27-jähriger Audi Fahrer befuhr den Waldäckerweg in Richtung Ludwigsburger Straße und kam in einer Rechtskurve gegen den Bordstein. Als der 27-Jährige nach links gegenlenkte kollidierte er mit einem entgegenkommenden Smart frontal, welcher im Grünstreifen zum Stehen kam. Der 30-jährige Smart Fahrer wurde dabei schwerverletzt und kam, nachdem er durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen werden musste, in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Audi sowie seine beiden 28 und 29-jährigen Mitfahrerinnen wurden leichtverletzt und kamen ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 35.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme bis etwa 18.00 Uhr musste die Unfallörtlichkeit zwischen der Mörikestraße und der Ludwigsburger Straße abgesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Neben drei Streifenwagen und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Asperg mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften ausgerückt. Zur Straßenreinigung musste ein Fahrzeug einer Spezialfirma eingesetzt werden.

