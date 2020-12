Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Nord: Unbekannte brechen in Schulgebäude ein

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster verschafften sich zwischen Donnerstag 18:00 Uhr und Montag 12:00 Uhr bislang unbekannte Täter in der Reuteallee in Ludwigsburg-Nord Zugang zu einem Schulgebäude. Als sich die Unbekannten im Inneren befanden, hielten sie in einem Flur ein kleines Trinkgelage ab. Neben dem zurückgelassenen Müll randalierten die Täter noch auf einer Toilette und verteilten dort Desinfektionsmittel. Entwendet wurde aus der Schule vermutlich nichts. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich allerdings auf rund 500 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim, Tel. 07141 22150-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell