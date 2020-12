Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbruch in Bistro; Böblingen: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Einbruch in Bistro

Im Zeitraum von Mittwoch bis Montag hat sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Bistro in der Brennerstraße in Eltingen verschafft. Der Einbrecher hebelte eine Kellertür in dem Geschäftshaus auf, öffnete in den Gaststättenräumen gewaltsam einen Zigaretten- und zwei Geldspielautomaten und ließ neben deren Inhalt noch weiteres vorgefundenes Bargeld sowie ein Laptop, ein IPad und eine Eiswürfelmaschine mitgehen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Bei dem Einbruch richtete der Unbekannte zudem rund 5.000 Euro Sachschaden an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

Böblingen: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und etwa 10.000 Euro Sachschaden forderte am Montag gegen 11:05 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung Herrschaftsgartenstraße / Lange Straße. Der 41-jährige Fahrer eines Nissan war auf der Herrschaftsgartenstraße in Richtung Schafgasse unterwegs. Eine 19-jährige Autofahrerin hielt von der Lange Straße kommend kurz an, fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit ihrem Peugeot mit dem von rechts kommenden Nissan zusammen. Im Nissan zogen sich Fahrer und Beifahrer leichte Verletzungen zu. Der Peugeot der 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

