POL-REK: 210628-2: Passanten stellten Kind in fremden Auto

Der 13-Jährige hatte zuvor den Innenraum des Autos durchwühlt. Zeugen hielten den Jungen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei Anwohner eines Hauses (20, 27) an der Justus-von-Liebig-Straße sind am Freitagabend (15. Juni) gegen 18 Uhr vom Einkaufen zurückgekehrt, als sie im Wagen eines Nachbarn einen Jungen entdeckten, der den Wageninnenraum durchsuchte. Als der Junge die Nachbarn bemerkte, versuchte dieser auf einem Fahrrad zu flüchten. Die Zeugen konnten dies verhindern und informierten die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten übergaben den Jungen an die Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen zur Sache dauern an. (bm)

