Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Polizei sucht Fahrer eines gold-farbigen PKW

Schermbeck (ots)

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei Zeugen und den Fahrer eines PKW.

Eine Autofahrerin touchierte am Sonntag gegen 12.26 Uhr beim Ausparken auf dem Ausflugsparkplatz Nottkamp einen PKW, der möglicherweise beschädigt wurde. Der Parkplatz befindet sich in der Nähe der B58. Die Unfallverursacherin gab an, dass sie gegen einen gold-farbigen PKW gefahren ist.

Zeugen und der Fahrer sollen sich bei der Polizei Hünxe unter der Telefonnummer 02858/91810-0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell