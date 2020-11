Polizei Gütersloh

POL-GT: Nachtrag - Raubüberfall: Wer erkennt die Tatverdächtigen? Polizei fahndet mit Fotos

GüterslohGütersloh (ots)

Dormagen, Gütersloh, Bochum, Rhein-Kreis Neuss - Mit Pressemeldung vom 12.10.2020 - 11:56 Uhr- berichteten wir von einem Raub auf eine Tankstelle in Dormagen auf der Raststätte "Nievenheim-West" (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4731318).

Nun fahndet die Kripo mit Fotos nach den Tätern.

Zu dem Überfall kam es in der Nacht zum Montag, dem 12.10.2020, gegen 02:15 Uhr. Zwei bislang unbekannte Männer betraten den Verkaufsraum an der A 57 in Fahrtrichtung Köln. Einer der Verdächtigen bedrohte den Angestellten mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute vom Tankstellengelände in unbekannte Richtung.

Durch die Videoüberwachungsanlage des Geschäfts, konnten die Verdächtigen bei der Tatausführung gefilmt werden. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Erste Person: männlich, schlanke Statur, braune Augen, circa 178 bis 188 Zentimeter groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover und Jeanshose.

Zweite Person: männlich, kräftige Figur, circa 170 Zentimeter groß, ungefähr 20 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover mit einem großen weißen Umbro Emblem auf dem Rücken und einem kleinen Emblem auf der rechten Brust, einem Käppi mit rotem Schirm, einer schwarzen kurzen Hose und weißen Turnschuhen.

Die Bilder der Überwachungskamera sind nun mit richterlichem Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben und im Internet abrufbar unter: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/dormagen-schwerer-raub

Das zuständige Kriminalkommissariat 12 in Neuss erhofft sich weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Identität der Räuber und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge, werden den Männern zwei weitere Raubstraftaten in Gütersloh und Bochum vorgeworfen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4734407)

Von den Männern wurden zudem Lichtbilder gefertigt, die sie bei der Tatbegehung in Gütersloh zeigen.

Auch diese Bilder wurden inzwischen zur Öffentlichkeitsfahndung eingestellt und können im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/guetersloh-raeuberische-erpressung

