Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Wieder sind Telefonbetrüger erfolgreich

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Freitag schlugen Telefonbetrüger an der Knappenstraße zu und betrogen eine 87-Jährige um einen fünfstelligen Eurobetrag.

Die Unbekannten gaben vor, dass der Sohn der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen Zahlung einer Kaution wieder frei käme.

Gegen 13.00 Uhr übergab die Dinslakenerin an der Haustür schließlich den geforderten Bargeldbetrag an einen unbekannten Mann, der sich zu Fuß in Richung Lohbergstraße entfernte.

Beschreibung des Betrügers:

Ca. 160 cm groß, kräftige Figur, dunkle, kurze, lockige Haare. Der Mann trug eine dunkle Jacke und ein helles Oberteil, das unter dem Bund der Jacke zu sehen war.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Seit längerem weist die Polizei gebetsmühlenartig darauf hin:

Die Telefonbetrüger haben immer wieder Seniorinnen und Senioren im Visier, um ihre Betrugsmasche zu versuchen. Dabei sind die Unbekannten sehr einfallsreich und rhetorisch leider fit.

Sie schmücken Geschichten mit immer neuen Details aus und nutzten auch schockierende Nachrichten ( z. B. - Angehöriger liegt im Sterben, Zahlen Sie Bargeld für lebensrettendes Medikament!)

Im Grunde ist das Vorgehen immer gleich:

Eine schlimme Nachricht - Forderung nach Bargeld oder Schmuck - Abholung der Werte.

Erhalten Sie einen solchen Anruf können Sie sicher sein, dass hier ein Betrug vorliegt!

Kein Polizeibeamter, Staatsanwalt, Richter oder andere Amtsperson holt Geld oder Schmuck bei Ihnen ab! Soetwas gibt es nicht und ist immer ein Versuch, Sie um Hab und Gut zu bringen!

Legen Sie bei solchen Anrufen auf und informieren Sie über 110 die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell