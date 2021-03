Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - 71-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Rheinberg (ots)

Bereits am Freitag gegen 14.05 Uhr kam es auf der Umgehungsstraße der L 137 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 71-Jähriger schwer veletzte.

Eine 51-jährige Frau aus Duisburg befuhr mit einem PKW die Xantener Straße in Fahrtrichtung Moers und hielt am rechten Fahrbahnrand, um ein Telefonat entgegen zu nehmen.

Der in gleicher Richtung fahrende 71-jährige Mann aus Rheinberg, der mit einem Kleinkraftrad unterwegs war, fuhr auf das stehende Auto auf. Hierbei verletzte sich der Rheinberger schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Lebensgefahr wird derzeit ausgeschlossen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

