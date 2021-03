Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher am Galmesweg

Zeugen gesucht

Moers (ots)

In der Zeit von Samstag, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 8.30 Uhr, drangen Unbekannte in eine Lagerhalle am Galmesweg ein. Die Einbrecher erbeuteten diverse Koffer mit Baumaschinen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

