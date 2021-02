Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Brandmelder verhindert Schlimmeres

Kamp-Lintfort (ots)

Am Sonntag, 28.02.2021, gegen 09:25 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kamp-Lintfort auf der Ferdinantenstraße 22 einen ausgelösten Brandmelder aus dem Kellergeschoß. Die Bewohner hatten nach Auslösung des Brandmelders festgestellt, dass aus dem Keller dichter schwarzer Rauch aufstieg. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei konnte das gesamte Gebäude geräumt werden. Die Bewohner gelangten unverletzt ins Freie. Bei den anschließenden Lösch- und Lüftungsarbeiten wurde festgestellt, dass es zu einem Brandausbruch in einem Kellerraum gekommen war. Dieser wurde von einer im Erdgeschoss des Hauses befindlichen Pizzeria als Lagerraum genutzt. Zur genauen Feststellung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Wieder einmal wurde die Wichtigkeit von Brandmeldern anschaulich unter Beweis gestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell