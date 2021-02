Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Rucksack geraubt - Festnahme

Wesel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 28.02.2021, kam es gegen 01.00 Uhr zu einem Raubdelikt in Wesel. Ein 17-jähriger Weseler hielt sich zusammen mit einer 19-jährigen Frau aus Wesel im Bereich des Auedamms auf, als sie von einer Gruppe alkoholisierter junger Männer belästigt wurden. Der 17-Jährige und die 19-Jährige versuchten der Situation zu entkommen und gingen Richtung Innenstadt. Auf der Straße 'Alte Delogstraße' wurden die Beiden von zunächst einem aus der Gruppe eingeholt und erneut belästigt. Als weitere Personen, insgesamt sollen es etwa 6 gewesen sein, dazu kamen, wurde dem 17-Jährigen eine Mütze und ein Rucksack mit Gewalt entrissen. Es wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei tatverdächtige 18-jährige Männer vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Wesel, 0281/107-0.

